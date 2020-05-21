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أندريه زكي يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بعيد الفطر المبارك

04:05 م الخميس 21 مايو 2020
أندريه زكي يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بعيد الفطر المبارك

القس أندريه زكي

كتب- مصراوي:

بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وجاء نص البرقية كالآتي:

"يسعدني أن أبعث بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر بخالص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وندعو الله أن يعيده على شعب مصر العظيم بالسلام والاستقرار.. وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث أيضًا ببرقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب، الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، والمستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ووكيلي المجلس النائب السيد الشريف والنائب سليمان وهدان، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ووزراء الدفاع والداخلية والأوقاف والعدل والتضامن الاجتماعي والتعليم والصحة والمالية والإسكان والثقافة وشؤون مجلس النواب والزراعة، ومحافظ البنك المركزي المصري، ومحافظ القاهرة والجيزة وال

القس أندريه زكي الطائفة الإنجيلية عيد الفطر عبدالفتاح السيسي

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