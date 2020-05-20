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حافظوا على أنفسكم.. وزير الأوقاف: أصلي العيد في بيتي

11:05 ص الأربعاء 20 مايو 2020
حافظوا على أنفسكم.. وزير الأوقاف: أصلي العيد في بيتي

الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أداء صلاة عيد الفطر المبارك في منزله، بصحبة أسرته.

وقال وزير الأوقاف، في بيان مقتضب، الأربعاء:" سأصلي العيد في بيتي بإذن الله، إن كان في العمر بقية".

وتابع وزير الأوقاف:" صلوا في بيوتكم، حافظوا على أنفسكم".

ومن المقرر أن تؤدى صلاة عيد الفطر المبارك، من مسجد السيدة نفيسة، رضي الله عنها، بحضور 20 مصليا من العاملين بالأوقاف، ويلقي خطبة الجمعة الشيخ يسري عزام، أحد أئمة الوزارة المتميزين.

وينقل التلفزيون المصري والإذاعة، على الهواء مباشرة صلاة عيد الفطر، ويتم بثها بالمساجد، عبر مكبرات الصوت فقط، نقلا عن الإذاعة، وقصر الأمر على أئمة المسجد والعاملين به.

محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف صلاة عيد الفطر عيد الفطر

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