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مليون ريال من رابطة العالم الإسلامي لوزارة الصحة لمواجهة كورونا

03:49 ص الأربعاء 20 مايو 2020
مليون ريال من رابطة العالم الإسلامي لوزارة الصحة لمواجهة كورونا

رابطة العالم الإسلامي

كتب - محمود مصطفى:
قدمت رابطة العالم الإسلامي، لوزارة الصحة والسكان المصرية، مليون ريال في إطار المساندة الإنسانية، التى تقدمها لدعم للمجتمعات الإسلامية وغيرها في إطار رسالتها البشرية.

وسلم مدير مكتب رابطة العالم الإسلامي بالقاهرة، التبرعات لوزارة الصحة المصرية لمواجهة فيروس كورونا كوفيد 19، وقدمت الوزارة الشكر للرابطة على هذا الدعم.

وأوضحت رابطة العالم الإسلامي، في بيان لها، أنها تكفل ١٥ ألف يتيما على مستوي الجمهورية، وأكثر من 40 جمعية خيرية، ومعتمدة لدي وزارة التضامن المصرية.
وأكد مدير مكتب رابطة العالم الإسلامي بالقاهرة، محمد فرغلي، أن توجيهات الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسي، دائما حافز لنا بعملنا بداخل جمهورية مصر العربية مما جعل الرئيس عبدالفتاح السيسي يقلد الشيخ العيسى وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى لدوره التنويري والإنساني.

رابطة العالم الإسلامي وزارة الصحة فيروس كورونا

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