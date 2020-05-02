هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة والجيزة.. والبحوث الفلكية: لها توابع

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور أحمد بدوي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن هزة أرضية بقوة 6.3 ريختر ضربت جنوب جزيرة كريت في البحر المتوسط.

وأضاف بدوي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الهزة الأرضية كانت قوية، وشعر بها سكان القاهرة والجيزة، موضحًا أنه من المتوقع أن يكون للزلزال موجات ارتدادية.