"الأياتا": خطة تشمل 3 جهات لإعادة حركة السفر بالمطارات ومكافحة "كورونا"

كتب - محمد عبيد:

كشف ألكسندر دو جونياك رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا"، تفاصيل الخطة المقترحة لتنفيذها داخل المطارات والطائرات بالتنسيق مع شركات الطيران في مختلف دول العالم لإعادة الحركة الجوية مرة ثانية، وإقلاع الرحلات والتعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا.

وقال الكسندر في بيان، إن خطة إعادة تشغيل الطيران تتضمن التدابير الاحترازية لتوفير الثقة للحكومات لإعادة فتح المطارات أمام سفر الركاب، والثقة التي يحتاجها الركاب للعودة إلى الطائرات.

وأضاف "ألكسندر"، تشمل الخطة 3 أجزاء، تبدأ داخل مطارات قبل الإقلاع، ويشمل قيام السلطات بجمع بيانات الركاب قبل السفر، بما في ذلك المعلومات الصحية، والتي يجب جمعها باستخدام طرق تم اختبارها مثل المستخدمة في استخراج التاشيرات أو برامج السفر الإلكترونية،

وأكد الكسندر أنه يجب أن يقتصر التواجد في مبنى المطار على الموظفين وشركات الطيران والمسافرين فقط (مع استثناءات لمرافقي المسافرين ذوي الإعاقة أو القصر غير المصحوبين)، ويتم فحص درجة الحرارة من قبل موظفين مدربين عند نقاط الدخول إلى مبنى المطار، وضرورة تحقيق التباعد الجسدي اثناء إنهاء إجراءات سفر الركاب، استخدام الكمامات للركاب وللموظفين، والتوسع في استخدام ماكينات إنهاء الإجراءات الإلكترونية داخل صالات السفر لتقليل الاتصال والانتظار بصالات السفر، وضرورة التنسيق أثناء صعود الركاب على الطائرات وعدم الزحام في أماكن البوابات.

وطالب بتنظيف وتعقيم المناطق متكررة اللمس وتوافر مطهرات اليد على نطاق واسع داخل صالات المطارات.

وأضاف "ألكسندر"، يتضمن الجزء الثاني من الخطة أن يكون علي الطائرات توافر الكمامات لجميع الركاب ولأفراد الطاقم، وتكون الخدمة داخل الطائرات مبسطة وخدمات التموين من أطعمة ومشروبات معبأة مسبقًا لتقليل التفاعل بين الركاب والطاقم، وحظر طوابير استخدام دورات المياه، وتنظيف عميق ومتكرر للمقصورة ودورات المياه.

وأشار إلى الجزء الثالث من الخطة ويكون في مطار الوصول ويتضمن عدة اجراءات منها فحص درجة الحرارة للركاب فور الوصول، حظر طوابير الوقوف على سير الحقائب ومراعاة المسافات الاجتماعية اثناء انهاء اجراءات الجوازات، وكذلك إجراءات الكشف الطبي والتحاليل الخاصة بفيروس "كورونا".

وشدد على أن هذه التدابير يجب أن تكون مؤقتة، ومراجعتها بانتظام، واستبدالها عند تحديد خيارات أكثر كفاءة أو إزالتها إذا أصبحت غير ضرورية.