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​​"الطفولة والأمومة" ينظم دورات توعوية لحماية العاملين من كورونا

05:39 م الإثنين 18 مايو 2020
​​"الطفولة والأمومة" ينظم دورات توعوية لحماية العاملين من كورونا

سحر السنباطي

كتب- أحمد جمعة:

عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم الاثنين، ورشة عمل توعوية للعاملين بالمجلس بهدف رفع وعيهم بطرق مكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

افتتحت الورشة الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، وشددت خلال كلمتها على ضرورة اتباع كافة العاملين للإجراءات الوقائية لحمايتهم، فضلًا عن توفير كافة سبل الدعم لهم، لافتة إلى أن هذه الورشة التدريبية هي الأولى على أن يتبعها سلسلة من الورش الوقائية لكافة العاملين لتعريفهم بكيفية اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس.

كما طالبت أمين عام المجلس الحضور بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار العدوى طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان للتعامل مع فيروس كورونا المستجد فى إطار خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا.

تخللت الورشة التعريف بطرق العدوى ومصدرها وكيفية انتقال الفيروس من شخص لآخر، وطرق تجنبها، وكيفية تعقيم وتأمين المنشأة والتعامل مع الزملاء.

سحر السنباطي المجلس القومي للطفولة والأمومة فيروس كورونا دورات توعوية منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة

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