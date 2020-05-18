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الصحفيين تعلن رسميًا وفاة ثاني عضو بـ"كورونا"

04:27 م الإثنين 18 مايو 2020
الصحفيين تعلن رسميًا وفاة ثاني عضو بـ"كورونا"

نقابة الصحفيين

(مصراوي):

أعلنت نقابة الصحفيين، رسميًا وفاة الزميل الصحفي "محيى الدين السيد" الصحفي بالشركة القومية للتوزيع متأثرًا بفيروس كورونا، بعد نقله إلى مستشفى الحميات بالعباسية، وهي حالة الوفاة الثانية بين الصحفيين.

ونعى مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان وفاة الزميل، ويعلن تقديم كافة المساعدات المادية والمعنوية لأسرته.

وأهاب مجلس النقابة بجميع الزملاء الصحفيين والعاملين بالمجال الصحفي، من موظفين وإداريين وعمال اتخاذ الحيطة وعدم التهاون في الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامتهم.

وقال محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن المجلس يقوم بكل الإجراءات الاحترازية والضمانات الصحية بمبنى النقابة، وأنه تم توفير كميات كبيرة من الكحول وأقنعة الوجه - الكمامات - وغيرها من لوازم التطهير بمقر النقابة.

نقابة الصحفيين محيى الدين السيد فيروس كورونا مستشفى الحميات

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