"المحامين" تشكل لجنة لمتابعة الآثار الناجمة عن تفشي فيروس كورونا

كتب- مصراوي:

أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، قرارًا بتشكيل لجنة لمتابعة الآثار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

ونص القرار على الأتي:

بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، ونظرًا لظروف الوباء الحالية وما تستلزمه.

قررنا:

أولا: تشكيل لجنة لمتابعة الأثار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد من الآتين بعد الذين تطوعوا لنجدة المرضى والمعرضين من المحامين:

الأستاذ/ عبدالحفيظ الروبي عضو مجلس النقابة.

الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز سعودي المحامي الذي تفضل بالتطوع للمشاركة.

الأستاذ/ محمد الكسار عضو مجلس النقابة.

الأستاذ/ محمد فزاع عضو مجلس النقابة.

الأستاذ/ ياسر شعراوي المحامي.

الأستاذة/ فاطمة الزهراء غنيم عضو مجلس النقابة.

الأستاذ/ شعبان الجمال المحامي.

والتشكيل مفتوح لمن يريد المساهمة متطوعًا في هذه المهمة الجليلة، وسوف يخصص للجنة خط تليفوني مستقل من خطوط النقابة العامة.

ثانيا: تكون مهمة اللجنة:

1) متابعة الحالات المرضية من المحامين الذين يصابون بالفيروس ومساعدتهم في الوصول للجهات الطبية المختصة ومستشفيات العزل وتوفير احتياجاتهم الطبية.

2) مساعدة أسر المحامين الذين يتوفى عائلهم - لا قدر الله - من جراء الإصابة بالوباء وتيسير إجراءات المعاش لهم.

3) متابعة توفير مستلزمات الوقاية للمحامين بالنقابات الفرعية والمحاكم.

4) التواصل مع الجهات القائمة والمختصة داخل كافة المحاكم لتنظيم عملية التقاضي بعد عودة العمل بما يوفر الحماية والوقاية لكافة المحامين.

وس يشكل مستقبلا لجنة مركزية يسهم فيها عدد من الشباب من أعضاء مجالس النقابات الفرعية الناشطين، والدعوة مفتوحة للانضمام تطوعاً إلى اللجنة.