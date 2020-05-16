متحدث الإسكان ينشر فيديو لشقق سكن مصر بمدياط الجديدة
كتب- محمد عبدالناصر:
نشر المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، عبر الصفحة الرسمية له بموقع فيسبوك، مقطع فيديو لتشطيب شقق سكن مصر في مدينة دمياط الجديدة،
جاء ذلك أثناء جولة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان لعدد من المدن الجديدة، شملت مدينة المنصورة الجديدة، ثم مدينة دمياط الجديدة، حيث تفقد الوزير ومرافقوا عدد من المشروعات المختلفة في المدينتين.
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