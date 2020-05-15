وزير الأوقاف يهنيء الرئيس بليلة القدر: كل الدعوات بالتوفيق والسداد

كتب- محمود مصطفى:

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ليلة القدر التي علمنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن نلتمسها في العشر الأواخر من رمضان.

ودعا وزير الأوقاف، الله (عز وجل) للرئيس السيسي بتمام السداد والتوفيق، داعيًا الله (عز وجل) أن يجعلها أيامًا مباركة على سيادته وعلى مصرنا العزيزة وعلى سائر بلاد العالمين.

وهنأ وزير الأوقاف، الشعب المصري كله بهذه المناسبة الجليلة سائلًا الله (عز وجل) أن يؤتي كل إنسان سؤله في الخير.

ودعا وزير الأوقاف، إلى اغتنام هذه الأيام المباركة في الاجتهاد في الدعاء برفع الكرب وكشف البلاء عن البلاد والعباد، وعن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، إنه القادر على ذلك، وما هو على الله (عز وجل) بعزيز.