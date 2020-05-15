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وزير النقل: 6 قطارات إضافية لخدمة جمهور الوجه القبلي بمناسبة عيد الفطر

06:27 م الجمعة 15 مايو 2020
وزير النقل: 6 قطارات إضافية لخدمة جمهور الوجه القبلي بمناسبة عيد الفطر

قطار

كتب- أسامة علي:

قرر الفريق كامل الوزير وزير النقل الفريق، تشغيل 6 قطارات إضافية على خط القاهرة/ أسوان بالسكة الحديد، وبالعكس، بواقع 4 قطارات مكيفة وقطارين مميزين، بمناسبة عيد الفطر، خلال الفترة من 18 مايو إلى 4 يونيو 2020، ليصبح إجمالي عدد القطارات على خطوط الهيئة على الوجهين القبلي والبحري 722 قطارًا.

وأكد وزير النقل، في بيان اليوم، أن جداول التشغيل الخاصة بالسكة الحديد يتم تعديلها باستمرار وفقًا لقرارات مجلس الوزراء لتتسق مع مايقره المجلس من قرارات.

كما وجّه الوزير، قيادات هيئة السكة الحديد باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير، التي تكفل عدم وجود سوق سوداء للتذاكر من خلال التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات، وحوكمة حصول الراكب على التذكرة بالإضافة إلى استمرار التصدي لركوب بعض الركاب للقطارات بدون تذكرة، خاصة وأن حصيلة بيع التذاكر تساهم في تحسين الخدمة المقدمة لجمهور ركاب مرفق السكك الحديدية الذي هو ملك للشعب.

ولفت إلى أن هناك انتظام في عمليات صرف التذاكر بالمحطات من خلال الحجز المقدم على جميع القطارات قبل ميعاد السفر بمدة أسبوع، وزيادة منافذ صرف التذاكر بالمحطات بفتح شبابيك جديدة وتركيب اكشاك بـ(130) منفذًا لتصبح عدد المنافذ المتاحة لحجز وصرف التذاكر 801 منفذ بالإضافة إلى إتاحة الحجز عن طريق موقع الهيئة على الإنترنت وتطبيق الهاتف المحمول بنسبة 20% من المقاعد المكيفة، تيسيرًا على جمهور المسافرين والحد من الزحام أمام الشبابيك.​
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حركة القطارات كامل الوزير وزارة النقل عيد الفطر

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