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كورونا في 24 ساعة| خطة للتعايش مع كورونا.. و"عقوبات لغير الملتزمين"

07:00 ص الجمعة 15 مايو 2020
كورونا في 24 ساعة| خطة للتعايش مع كورونا.. و"عقوبات لغير الملتزمين"

أرشيفية

كتب - يوسف عفيفي:

حددت خطة التعايش مع فيروس كورونا التي وضعتها وزارة الصحة، عدة معايير للعودة للعمل في المؤسسات والشركات بحيث لا يتسبب ذلك في انتقال العدوى وانتشار الفيروس.

يأتي ذلك ضمن الخطة الكاملة التي نشرتها وزارة الصحة التعايش مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والتي من المقرر بدء العمل بها مطلع الشهر المقبل، وفق ما أعلنت الحكومة في وقت سابق.

يرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار التي تم تداولها، الخميس، حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

الصحة: 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و15 حالة وفاة
اجتماع الحكومة| مراحل خطة التعايش مع كورونا.. ومدبولي: "عقوبات لغير الملتزمين"
الركوب بالكمامة.. الصحة توضح إجراءات التعامل بالمواصلات خلال التعايش مع كورونا
غرفة عزل ومنع استرجاع الملابس.. تفاصيل خطة التعايش مع كورونا بالمولات والأسواق
ضمن التعايش مع كورونا.. توفير المطهرات والماسكات للموظفين إلزاميًا على نفقة الشركات
العيد وامتحانات الثانوية.. محافظ القاهرة يبحث خطة مواجهة كورونا
شيخ الأزهر: أزمة كورونا ليس لها من دون الله كاشفة

منار يبحث مع رؤساء شركات الطيران الخاصة تداعيات فيروس كورونا

"على العالم أن يفتح".. ساويرس يوجه رسالة جديدة بشأن فيروس "كورونا"
بأوامر ترامب.. عالم عربي يقود جهود أمريكا لتطوير لقاح ضد كورونا

السعودية: 2039 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 46869 حالة

البحرين: تسجيل 253 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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