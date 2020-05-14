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وصول رحلتين لـ 315 مصريا من العالقين بالكويت لمطار القاهرة

11:57 م الخميس 14 مايو 2020
وصول رحلتين لـ 315 مصريا من العالقين بالكويت لمطار القاهرة

مصر للطيران

كتب - محمد عبيد:

وصلت مطار القاهرة الدولي مساءالخميس، رحلتين استثنائيتين سيرتهم شركة مصر للطيران وإير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، لـ 315 مصريا من العالقين هناك، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، ومن المنتظر وصول رحلتين خلال الساعات القادمة.

وقالت مصادر بالمطار:" وصلت الرحلتان المطار قادمتين من الكويت وعلة متنهما حوالي 315 مصريا كانوا عالقين هناك، وتم إنهاء إجراءات وصولهما، وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول، وتم نقل جميع الركاب القادمين إلى مناطق العزل، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد .

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .

مصر للطيران مطار القاهرة الدولي الكويت فيروس كورونا

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