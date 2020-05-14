القوى العاملة: 8501 عامل غير منتظم بالوادي الجديد صرفوا 4 ملايين جنيه

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد، متابعة صرف منحة العمالة غير المنتظمة المتضررة من انتشار فيروس كورونا بالمحافظة، وقدرها 500 جنيه تصرف على 3 أشهر، فضلا عن صرف المنحة الاستثنائية للعمالة المسجلة بالمديرية.

وتلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا بذلك من أحمد حسين طليب مدير المديرية تضمن عن ما تم إنجازه خلال شهري مارس وإبريل الماضيين، أشار فيه إلى أنه تم الصرف لنحو 4708 عمال غير منتظمين صرفوا مليونين و354 ألف جنيه من خلال فروع هيئة البريد، وفروع البنك الزراعي المصري خلال الفترة من 13 إلى 16 إبريل الماضي، فضلا عن استكمال المرحلة الأولى خلال الفترة من 26 إلى 30 من نفس الشهر، وحتى 14 مايو الجاري.

وأشار "طليب"، إلى أن المديرية تابعت أيضًا صرف المنحة الاستثنائية التي قررها وزير القوى العاملة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية وقدرها 500 جنيه لنحو 3793 عاملا بقيمة إجمالية مليون 896 ألفا و500 جنيه، وذلك خلال الفترة من 29 مارس وحتى 29 إبريل الماضي.

كما قامت المديرية بصرف 65 ألف جنيه رعاية صحية واجتماعية لـ 32 عاملا غير منتظم من المسجلين بالمديرية، فضلا عن التفتيش على الإجراءات الابتزازية لـ 120 منشأة، وتوفير 25 فرصة عمل بشركتي نافيجيتور بشرق العوينات والشرق الأوسط بمركز الداخلة، ومازالتا يتلقين الطلبات من الرغبين في العمل لحين استيفاء العدد المطلوب.