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تجديد تعيين صبري دويدار رئيسا للإدارة المركزية لشئون الدعوة بالأوقاف

06:21 م الخميس 14 مايو 2020
تجديد تعيين صبري دويدار رئيسا للإدارة المركزية لشئون الدعوة بالأوقاف

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب - محمود مصطفى:

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، القرار التنفيذي بتجديد تعيين الشيخ صبري ياسين دويدار رئيسًا للإدارة المركزية لشئون الدعوة، مع استمرار تكليفه رئيسًا لقطاع المديريات الإقليمية.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الأربعاء، أن التجديد للشيخ صبري ياسين جاء بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1062) لسنة 2020م.

ويعد الشيخ صبري ياسين من أكفاء وكلاء وزارة الأوقاف، وشغل قبل ذلك منصب مدير مديرية القليوبية، ومساعد الوزير لشئون الامتحانات، وهو أحد أبناء محافظة المنوفية.

محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف مجلس الوزراء

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