الركوب بالكمامة.. الصحة توضح إجراءات التعامل بالمواصلات خلال التعايش مع كورونا

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإجراءات المخصصة لتعامل المواطنين داخل وسائل المواصلات خلال تنفيذ خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

يأتي ذلك ضمن الخطة الكاملة التي نشرتها وزارة الصحة التعايش مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والتي من المقرر بدء العمل بها مطلع الشهر المقبل، وفق ما أعلنت الحكومة في وقت سابق.

ومن المقرر أن تُنفذ هذه الخطة على 3 مراحل، الأولى: وهيّ مرحلة الإجراءات المشددة لتفادي أي نوع من الانتكاسة، ويبدأ تطبيقها مباشرة وتستمر حتى حدوث تناقص في إجمالي الحالات الجديدة المكتشفة في أسبوعين متتاليين على مستوى الجمهورية، والمرحلة الثانية: وهي مرحلة الإجراءات المتوسطة وتبدأ بعد المرحلة الأولى مباشرة لمدة 28 يومًا، والمرحلة الثالثة، وهي مرحلة الإجراءات المخففة والمستمرة، وتستمر حتى صدور قرارات أخرى لحين إعلان منظمة الصحة العالمية انخفاض تقييم المخاطر عالميا إلى المستوى المنخفض.

وتشمل الإجراءات الاحترازية الفردية داخل وسائل المواصلات: ضرورة استخدام الكمامات أثناء التواجد في المواصلات العامة، ومنع دخول المترو أو القطارات إلا وهو مرتديا الكمامة، ومراعاة العدد الأقصى للأفراد بكل عربة مع فرض مساحات تباعد كافية.

وفي حال وجود مصاعد بالمحطات يتم إتباع سبل الوقاية والتباعد المجتمعي والالتزام بالحد الأقصى للركاب، وفي حال وجود طابور يجب الالتزام بالمسافة المحددة بين كل فرد.

ووجهت خطة وزارة الصحة، بتقليل زمن التقاطر في محطات المترو والقطار، وزيادة عدد العربات والقطارات على الخط الواحد، ووجود عربات وقطارات جاهزة للتشغيل في حال حدوث تزاحم، والتوعية المجتمعية عن طريق فرق عمل المحطات والأمن.

كما تشمل: زيادة أعداد الأتوبيسات العامة لتقليل مدة الانتظار، ومراعاة ساعات الذروة وخروج الموظفين، وزيادة منافذ توزيع التذاكر وصرف كمامات مع التذكرة، وتشجيع استخدام المحافظ الإليكترونية للتذاكر.

وشددت الخطة على ضرورة التهوية الجيدة والتطهير، بتوافر منافذ جيدة للتوعية في وسيلة المواصلات، وعدم استخدام التكييف إلا بوجود نوع معين من الفلاتر أو الحرص على تنظيف الفلاتر دوريا، ومسح فتحات التهوية ومكيفات الهواء مع التزام الشخص القائم بتنظيف الفلتر بارتداء قناع عالي الكفاءة وعدم رج الفلتر لتفادي تدافع الغبار وضرورة إجراء ذلك على الأرض وبعيدا عن بيئة العمل والمترددين من المواطنين.

وفيما يخص منع نقل العدوى، لفتت الخطة إلى استخدام مطهرات فعالة في تطهير العربات بشكل دوري على مدار اليوم، واستخدام مطهرات للمحطات والوسائل المختلفة مع ارتداء المستلزمات الوقائية، والتأكد من توافر مطهرات الأيدي والكحول بالمحطات والمركبات.

ويصبح لبس الكمامة اختيارًا في المرحلة الثالثة للتعايش مع الفيروس، ويوصى به لكبار السن ولذوي الأمراض المزمنة.

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