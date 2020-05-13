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مطار القاهرة يستقبل 355 ‪ مصريًا من العالقين بالكويت

04:53 م الأربعاء 13 مايو 2020
مطار القاهرة يستقبل 355 ‪ مصريًا من العالقين بالكويت

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، رحلتين استثنائيتين سيرتهم الخطوط الكويتية وطيران الجزيرة لعودة المصريين العالقين بالكويت، وعلى متنهما 355 ‪ مصريًا من العالقين منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن رحلات الخطوط الكويتية وطيران الجزيرة وصلتا المطار قادمتين من الكويت وعلى متنهما 355 مصريًا وتم إنهاء إجراءات وصولهم وأجرى أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول.

ووصل على الرحلة الأولى 195 مصريًا والثانية 160، وتم نقل جميع الركاب القادمين إلى مناطق العزل المخصصة لعزلهم لمدة 14 يومًا تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية.

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