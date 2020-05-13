هدوء واضح بالبرلمان وإجراءات تطهير وتعقيم عقب إصابة أول نائبة بـ"كورونا"

كتب- أحمد علي:

بدأت الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إجراءات تطهير وتعقيم جميع قاعات ومكاتب مجلس النواب، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها لمواجهة فيروس كورونا والوقاية منه.

وشهد مقررالبرلمان انتشار المختصين بتنفيذ إجراءات التطهير والتعقيم بمختلف الأماكن بالمجلس.

يأتي ذلك بعدما تم الإعلان أمس عن إصابة النائبة شيرين فراج، بفيروس كورونا المستجد، وعزلها بمستشفى قصر العيني الفرنساوي.

وشهد مقر البرلمان هدوءًا واضحًا؛ لا سيما مع عدم حضور أغلب الموظفين، تنفيذًا لقرار الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي، باعتبار يومَي الأربعاء والخميس ١٣ و١٤ مايو ٢٠٢٠ إجازة مدفوعة الأجر لجميع العاملين بالأمانة العامة للمجلس، باستثناء مَن يتقرر ضرورة حضورهم للضرورة القصوى؛ لتسيير الأعمال، وعلى الأخص القطاعات والإدارات الآتية: المكتب الفني للأمين العام، ومكتب نائب الأمين العام، والقطاع الطبي، والقطاع الإداري، والقطاع الهندسي، ومركز المعلومات، والإدارة المركزية لجدول الأعمال، وأمانة لجنة الخطة والموازنة، وأمانة لجنة الشؤون الاقتصادية.

يُذكر أن مجلس النواب ينفذ عددًا من الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، خلال الفترة الماضية، حيث يخضع جميع المترددين على المجلس لكاشف حرارة، ويتسلمون كمامات ومطهرات قبل دخولهم، وهناك إرشادات للتباعد الاجتماعي.. وغيرها.