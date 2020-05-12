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حقوق إنسان البرلمان تشيد بحرص "رئيس النواب" على استمرار الجلسات لإنجاز التشريعات

09:29 م الثلاثاء 12 مايو 2020
حقوق إنسان البرلمان تشيد بحرص "رئيس النواب" على استمرار الجلسات لإنجاز التشريعات

الدكتور علي عبد العال

كتب - أحمد علي:

تقدمت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالشكر للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، وهيئة مكتب البرلمان، والأمين العام، لحرصهم على استمرار الجلسات الفترة المقبلة، لإصدار التشريعات المهمة التي تتعلق بالموازنة العامة للدولة أو بالحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وقالت اللجنة في بيان لها، الثلاثاء، "إننا شاهدنا الإجراءات الاحترازية رفيعة المستوى التي قامت بها الأمانة العامة للبرلمان، بقيادة المستشار محمود فوزي، وجميع أعضاء الأمانة بناء على تعليمات الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس".

وتابعت اللجنة:"نؤكد نحن كنواب على أننا مستمرين في دورنا التشريعي والرقابي، لإنجاز ما تبقى أمامنا من تشريعات جماهيرية ومهمة، تتعلق بمصالح المواطنين والموظفين وأصحاب المعاشات، والتشريعات المتعلقة بوزارة الصحة، لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا، والموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد 2020 -2021".

وأوضحت اللجنة:" نعرب عن ثقتنا في مواصلة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، عمله التشريعي والرقابي لمصلحة المواطن، الذي أتى بنا إلى البرلمان، خاصة أننا ندرك أن التأخير في إصدار التشريعات، سيكون له أضراره بمصالح المواطنين والدولة، إضافة إلى أننا نقتدي بما تقوم به قواتنا المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية وجيش مصر الأبيض من أعمال وطنية جليلة لصالح مصر وشعبها",

لجنة حقوق الإنسان مجلس النواب علي عبد العال الإجراءات الاحترازية

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