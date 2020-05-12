"من أهم الإجراءات".. "الصحة العالمية" توجه رسالة لمصر بشأن اختبارات كورونا

كتب - أحمد جمعة:

طالبت منظمة الصحة العالمية مصر مجددا بضرورة زيادة عدد الاختبارات التي تُجرى لاكتشاف المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وقالت رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، إننا "نطلب من مصر أن يزيدوا عدد الفحوصات؛ لأنه من أهم الإجراءات للحد من انتشار الوباء، وحال وجود حالات إيجابية يجب أن يتم عزلها لمنع انتشار العدوى".

وأضافت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي للمنظمة حول أحدث تطورات كورونا اليوم الثلاثاء، أنه يجب توعية المجتمع بالنسبة للتعبئة العامة والإجراءات الوقاية التي يلتزم بها المجتمع المصري لمواجهة كورونا، وزيادة الالتزام على المستوى المجتمعي بكل الإجراءات الوقائية خاصة في الأماكن العامة لمنع انتشار العدوى.

وأوضحت أنه يجب على السلطات المصرية متابعة كل الحالات المصابة خاصة التي ينبغي أن تذهب إلى المستشفيات لتحصل على الرعاية اللازمة أو لإدخالها الرعاية المركزة للحد من نسبة الوفيات، مع حماية الفئات الذين هم أكثر عرضة للوفاة مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة التي تزيد معهم نسبة الخطورة من الفيروس.

وقالت الحجة إن المكتب الإقليمي للصحة العالمية يقدم دعما تقنيا لمكتب القاهرة، ووزارة الصحة هيّ المسؤولة عن مكافحة الوباء، ونتابع مع المكتب الإقلمي الوضع الوبائي بشكل منتظم، كما نتناقش مع وزارة الصحة في الإجراءات التي يطبقونها لمواجهة كورونا.