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منصة لإبراز الصورة الجميلة للوطن.. الهجرة تدشن صفحة لشباب المصريين بالخارج

11:42 ص الإثنين 11 مايو 2020
منصة لإبراز الصورة الجميلة للوطن.. الهجرة تدشن صفحة لشباب المصريين بالخارج

السفيرة نبيلة مكرم وزير الدولة للهجرة

كتب - أسامة علي:

أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، صفحة Egyptian youth around the world؛ لتصبح منصة جديدة للوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأداة تواصل أخرى تهدف لمخاطبة الشباب المصري بالخارج من الجيلين الثاني والثالث، باللغة الإنجليزية، لربطهم وجدانيا بالوطن الأم.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن إطلاق صفحة Egyptian youth around the world يأتي ضمن عملية التطوير المستمر لأدوات تواصل وزارة الهجرة مع مواطنينا بالخارج من كافة الشرائح والفئات المختلفة، حيث إن مخاطبة هذه الشرائح المتعددة يتطلب وعيا بخصائص كل شريحة ومتطلباتها.

وأكدت وزيرة الهجرة في بيان لها، الاثنين، على ضرورة مخاطبة شباب المصريين بالخارج من الجيلين الثاني والثالث، من خلال تخصيص منصة جديدة لهم، تعمل على إبراز الصورة الجميلة والحقيقية لمصر، والترويج لهذه الصورة التي ربما لم تصل بعد لهذه الأجيال الجديدة من المصريين بالخارج، لتمثل الصفحة بذلك أداة ربط بينهم وبين وطنهم الأم مصر.

وتهدف الصفحة لنشر ومشاركة الأخبار والصور ومقاطع الفيديو لكل مظاهر الجمال المصرية من أماكن سياحية وحرف يدوية، ونقل روح الحياة في الشارع المصري التي يفتقدها المصري بالخارج، يأتي هذا بجانب نشر كل جديد يحدث ويمثل طاقة أمل وخطوة للأمام لشعب مصر والدولة المصرية.

يمكنك الوصول للصفحة من خلال الرابط التالي : https://www.facebook.com/youngegexpats/

وزارة الدولة للهجرة نبيلة مكرم

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