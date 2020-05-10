أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

​الكمامات والملابس الواقية.. برلماني يكشف صناعات يجب توطينها في مصر

10:54 م الأحد 10 مايو 2020
​الكمامات والملابس الواقية.. برلماني يكشف صناعات يجب توطينها في مصر

النائب طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب

كتب- أحمد علي:

قال طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، اليوم الأحد، إن أزمة فيروس كورونا وتداعياتها تفرض علينا التوجه الصناعي الداخلي بدلًا من الانفتاح الخارجى؛ بحيث ينصب الاهتمام على توطين الصناعة اعتمادًا على الموارد المحلية وسلاسل الإمداد الداخلية، وتخفيض الاعتماد بدرجة أو بأخرى على العالم الخارجي في دعم البناء الصناعي.

وأوضح متولي أن الصناعات الدوائية والمنتجات العلاجية الوقائية للأمراض الوبائية والفيروسات، وتحديدًا الكمامات والملابس الواقية ومنتجات دوائية ذات الصلة بالأمراض الوبائية، وكذلك أجهزة التنفس الصناعي، تأتي في مقدمة الصناعات التي يجب تكثيف الجهود لتوطينها في مصر.

وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أن التوطين لا يعني أن تتم كل مراحل الإنتاج بالضرورة محليًّا، وإنما المقصود أن يتم ما أمكن من ذلك؛ لأن تحقيق الكفاءة الاقتصادية هو العنصر الحاكم، فمن الخطير أن يأتي التوطين بتكلفة إنتاجية أكبر، كما أنه من الخطر ترجمة التوطين في منع الاستيراد أو رفع تكلفته؛ لأن في كل الصناعات هناك بنود من الضرورة استيرادها، لأن تكلفة استيرادها منخفضة بشكل لا يمكن منافسته محليًّا.

وطالب النائب بالتحرك السريع لجذب هذه الاستثمارات من خلال تقديم حوافز غير تقليدية، وهو ما يحتاج إلى فكر مختلف يطرح حلولًا لمشكلاتنا المزمنة في توفر الأراضي، واختصار الإجراءات الحقيقي، وخفض أسعار الطاقة، وهناك فرصة لذلك في ظل هبوط أسعار النفط لمستويات تاريخية.

طارق متولي ?الكمامات الملابس الواقية أجهزة التنفس الصناعي فيروس كورونا

الخبر التالى:

فرج عامر: السيسي أول قائد عالمي يتنبه إلى تداعيات "كورونا"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 9400

    عدد المصابين

  • 2075

    عدد المتعافين

  • 525

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4081970

    عدد المصابين

  • 1395197

    عدد المتعافين

  • 281313

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أقاموا "التراويح" أعلى سطح منزل.. إحالة 12 شخصًا لـ"جنح الطوارئ" بجلسة 2 يونيو