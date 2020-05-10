​الكمامات والملابس الواقية.. برلماني يكشف صناعات يجب توطينها في مصر

كتب- أحمد علي:

قال طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، اليوم الأحد، إن أزمة فيروس كورونا وتداعياتها تفرض علينا التوجه الصناعي الداخلي بدلًا من الانفتاح الخارجى؛ بحيث ينصب الاهتمام على توطين الصناعة اعتمادًا على الموارد المحلية وسلاسل الإمداد الداخلية، وتخفيض الاعتماد بدرجة أو بأخرى على العالم الخارجي في دعم البناء الصناعي.

وأوضح متولي أن الصناعات الدوائية والمنتجات العلاجية الوقائية للأمراض الوبائية والفيروسات، وتحديدًا الكمامات والملابس الواقية ومنتجات دوائية ذات الصلة بالأمراض الوبائية، وكذلك أجهزة التنفس الصناعي، تأتي في مقدمة الصناعات التي يجب تكثيف الجهود لتوطينها في مصر.

وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أن التوطين لا يعني أن تتم كل مراحل الإنتاج بالضرورة محليًّا، وإنما المقصود أن يتم ما أمكن من ذلك؛ لأن تحقيق الكفاءة الاقتصادية هو العنصر الحاكم، فمن الخطير أن يأتي التوطين بتكلفة إنتاجية أكبر، كما أنه من الخطر ترجمة التوطين في منع الاستيراد أو رفع تكلفته؛ لأن في كل الصناعات هناك بنود من الضرورة استيرادها، لأن تكلفة استيرادها منخفضة بشكل لا يمكن منافسته محليًّا.

وطالب النائب بالتحرك السريع لجذب هذه الاستثمارات من خلال تقديم حوافز غير تقليدية، وهو ما يحتاج إلى فكر مختلف يطرح حلولًا لمشكلاتنا المزمنة في توفر الأراضي، واختصار الإجراءات الحقيقي، وخفض أسعار الطاقة، وهناك فرصة لذلك في ظل هبوط أسعار النفط لمستويات تاريخية.