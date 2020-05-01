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كورونا في 24 ساعة| أول حالة بشمال سيناء وعزل ألف شخص في الشرقية

05:59 ص الجمعة 01 مايو 2020
كورونا في 24 ساعة| أول حالة بشمال سيناء وعزل ألف شخص في الشرقية

أرشيفية

سجلت جميع المحافظات المصرية إصابات بفيروس كورونا بعد تسجيل أول حالة في شمال سيناء، وفي الشرقية عزل تم عزل ألف شخص بعد إصابة 83 حالة بفيروس كورونا.
ويستعرض "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:
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