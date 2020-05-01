كورونا في 24 ساعة| أول حالة بشمال سيناء وعزل ألف شخص في الشرقية
سجلت جميع المحافظات المصرية إصابات بفيروس كورونا بعد تسجيل أول حالة في شمال سيناء، وفي الشرقية عزل تم عزل ألف شخص بعد إصابة 83 حالة بفيروس كورونا.
ويستعرض "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:
بينهم 3 أجانب.. الصحة: 269 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة
بعد زوجته.. إصابة ابنة طبيب وأمه بفيروس كورونا في الشرقية
عاشا 6 أيام في العزل معًا.. "إسراء" انتصرت على كورونا بعدما هزم والدها -صور
محافظ الشرقية: عزل ألف شخص بعد إصابة 83 حالة بفيروس كورونا
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بعد تسجيل أول حالة بشمال سيناء.. كورونا يضرب جميع محافظات الجمهورية
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كورونا.. لحظة بلحظة
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