أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

حقوقكم مصانة.. وزير القوى العاملة يوجه رسالة تهنئة لعمال مصر بمناسبة عيدهم

12:21 ص الجمعة 01 مايو 2020
حقوقكم مصانة.. وزير القوى العاملة يوجه رسالة تهنئة لعمال مصر بمناسبة عيدهم

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

وجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، رسالة تهنئة لعمال مصر بمناسبة الاحتفال بعيد العمال الموافق الأول من مايو، مشددًا على الدور الكبير الذي يبذولونه ومواصلة عملية الإنتاج في الظروف التي يمر بها العالم، ومصر من جراء فيروس كورونا المستجد.

وقدم الوزير، رسالة حب وتقدير لكل عامل على أرض مصر بهذه المناسبة، اعترافًا بأهمية دور العمال في البناء، مؤكدًا أن التجارب أثبتت أنه لا ازدهار لبلد دون عرق وجهد أبنائه في دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات المصرية.

وقال إن عمال مصر حققوا لبلدهم مكانة مرموقة في العالم تشهد لهم وتؤكد جدارة وعظمة المصريين، بهد أن حققوا بسواعدهم تنفيذ المشروعات العملاقة التي شهد لها العالم، وعبرت مصر بقيادتها السياسية وعمالها ومعهم كل فئات الشعب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم خلال السنوات الأربع الماضية كحل حتمي لتحقيق التنمية المستدامة، ووضع الدولة المصرية على خارطة الطريق الصحيح لتحقيق التنمية الشاملة، ما أسهم فى امتصاص الآثار السلبية لفيروس كورونا ، وكانت مصر سباقة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية علي المستويات الصحية والاجتماعية والاقتصادية وعدم المساس بعمال القطاع الخاص في تلك الظروف التي يعيشها العالم ومصر بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأكد "سعفان"، أن العامل المصري هو ثروة الوطن الحقيقية ومحور التنمية، وقاعدة الانطلاق نحو مستقبل أفضل، لافتا إلى أن تعاليم كل الديانات السماوية أوصت أن العمل عبادة، فيا عمال مصر أخلصوا وأتقنوا في عملكم وأعلموا أن وطنكم ينتظر ثمرة جهودكم، عملا دؤوبا وإنتاجاً وفيراً، يحرص على أن تكون حقوقكم دوما بإذن الله مصانة.

محمد سعفان وزارة القوى العاملة فيروس كورونا عيد العمال

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 5537

    عدد المصابين

  • 1381

    عدد المتعافين

  • 392

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3189017

    عدد المصابين

  • 971599

    عدد المتعافين

  • 227247

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:المالية تقرر تقديم موعد صرف مرتبات مايو بمناسبة عيد الفطر