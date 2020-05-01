برلماني يشيد بدعم القوات المسلحة للجيش الأبيض في مواجهة "كورونا"

كتب- أحمد علي:

وجه النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، التحية للقوات المسلحة المصرية الباسلة لدعمها الكبير للجيش الأبيض المصري في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال "المسعود"، في بيان له، إن القوات المسلحة المصرية منذ ظهور فيروس كورونا، وهي تقوم بجهود كبيرة وجبارة في مساندة ودعم المنظومة الصحية المصرية لمواجهة جميع التداعيات السلبية لفيروس كورونا من خلال عمليات التعقيم والتطهير للعديد من المنشآت والمؤسسات بالدولة والميادين والشوارع وأيضًا القيام بتوزيع الكمامات الطبية مجانا على المواطنين في عدد من المحافظات لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على صحة المواطنين.

وأضاف "المسعود" أن القوات المسلحة المصرية تستحق التحية والتقدير لإسراعها، في إنتاج جميع مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا، وهو ماكان له آثاره الإيجابية في توجيه ضربات موجعة لكل من حاولوا استغلال فيروس كورونا، بإنتاج مستلزمات مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات من داخل مصانع بير السلم، موجهًا التحية والتقدير أيضا للعيون الساهرة من الأجهزة الرقابية خاصة صقور وزارة الداخلية وأبطال الرقابة الإدارية الذين نجحوا فى كشف كل من حاولوا الاتجار في قوت المصريين استغلالا لفيروس كورونا.



يذكر أن القيادة العامة للقوات المسلحة، أصدرت أوامرها إلى هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة بتوسيع نطاق توزيع الماسكات الطبية الواقية على المواطنين مجانًا بعدد من محافظات الجمهورية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بتكثيف جهود القوات المسلحة للحد من إنتشار فيروس "كورونا".

وقامت عناصر القوات المسلحة، بتوزيع الماسكات الطبية في مرفقي السكك الحديدية ومترو الأنفاق على المواطنين القادمين والمتجهين من وإلى الصعيد وحثتهم على البعد عن التزاحم وإتخاذ كافة إجراءات الوقاية والحماية الفردية وإنتشرت عناصر القوات المسلحة بالمحافظات، وقامت بتوزيع الماسكات الطبية على المواطنين بالأماكن التي يتردد عليها أعداد كبيرة، وعبر العديد من المواطنين عن سعادتهم وإمتنانهم لما تقوم به القوات المسلحة من جهود لمجابهة إنتشار فيروس "كورونا".