تخفيض العاملين وغلق الشواطئ.. ماذا حدث في اجتماع مجلس المحافظين اليوم؟

كتب- محمد نصار:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام.

وناقش الاجتماع مجموعة من الإجراءات وجهود المحافظات في عدد من الملفات الحيوية، والتي يأتي من بينها متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، وكذلك جهود التصدي لمخالفات البناء على أراضي وأملاك الدولة بالمحافظات، وخاصة خلال المرحلة الحالية.

وتضمن الاجتماع النقاط التالية:

- التأكيد على أهمية الاستمرار في متابعة تطبيق كافة القرارات التي تم اتخاذها في إطار الإجراءات الاحترازية للتعامل مع أزمة فيروس "كورونا" المستجد.

- التأكيد على ضرورة الاستمرار في تخفيض أعداد العاملين بمختلف وحدات الإدارات الحكومية، وخاصة كبار السن منهم، وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة؛ وذلك منعاً للاختلاط والتزاحم، وسعياً لعدم انتشار هذا الفيروس، وحرصاً على سلامة جميع العاملين.

- ضرورة عدم التهاون في تطبيق قرارات حظر التجوال ولاسيما أنها تتزامن مع قرب حلول عدد من المناسبات والأعياد خلال الأيام المقبلة.

- غلق جميع الشواطئ والمتنزهات، ومختلف أماكن التجمعات، وذلك منعاً للاختلاط، وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

- التعامل بحسم، والعمل على منع أي بناء عشوائي أو مخالف خلال هذه الفترة، مع تحويل الأشخاص المخالفين إلى النيابة العسكرية على الفور.

- شن حملات مستمرة لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية للتصدي للبناء المخالف.

- أعلن المحافظون ونوابهم، اقتطاع 20% من رواتبهم لمدة ثلاثة أشهر؛ لدعم العمالة غير المنتظمة وصندوق "تحيا مصر".

- موقف تشغيل المصانع المختلفة القائمة بالمحافظات، ومراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة وصحة العاملين