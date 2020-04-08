بعد مد الحظر.. ننشر المواعيد الجديدة للنقل العام بالقاهرة

كتب- محمد نصار:

قرر اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، تعديل مواعيد عمل أتوبيسات الهيئة للتماشى مع التعديل الجديد في مواعيد حظر التجوال.

وقال علي، في تصريح لمصراوي، إنه تتوفر أتوبيسات الهيئة على جميع الخطوط منذ الساعة السادسة والنصف صباحًا وحتى الساعة السابعة مساء يوميًا وذلك قبل ساعة من بداية الحظر حتى تتمكن من العودة للجراجات.

ويأتي ذلك تماشيَا مع قرارات الحكومة الجديدة بتعديل موعد تطبيق حظر التجوال وتعطيل المواصلات العامة ليكون من الساعة 8 مساء بدلًأ من الساعة 7 مساء.