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محافظ القاهرة ونوابه والسكرتير العام يتبرعون بـ20% من رواتبهم لصندوق تحيا مصر

06:21 م الأربعاء 08 أبريل 2020
محافظ القاهرة ونوابه والسكرتير العام يتبرعون بـ20% من رواتبهم لصندوق تحيا مصر

اللواء خالد عبدالعال

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، عن تبرعه ونوابه الأربعة والسكرتير العام والمساعد بنسبة 20% من رواتبهم لمدة 3 أشهر لصندوق تحيا مصر لصالح العمالة غير المنتظمة.

وأكد محافظ القاهرة، خلال اجتماع مجلس المحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، أن هذا هو الوقت لتكاتف الجميع حتى مرور الأزمة .

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