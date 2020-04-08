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الصحة: تصنيع 200 ألف عبوة من دواء "الملاريا" المُستخدم لعلاج "كورونا"

03:21 م الأربعاء 08 أبريل 2020
الصحة: تصنيع 200 ألف عبوة من دواء "الملاريا" المُستخدم لعلاج "كورونا"

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

كتب - أحمد جمعة:

كشفت تقارير صيدلانية لوزارة الصحة عن بدء شركة المهن الطبية إحدى شركات مجموعة أكديما الوطنية التابعة للوزارة، في إنتاج مستحضر يتم استخدامه في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال الدكتور عوض جبر رئيس الشركة، في بيان اليوم الأربعاء، إن المهن الطبية تنتهي خلال شهر مايو المقبل من توفير نحو 200 ألف جرعة من الدواء الذي يستخدم لعلاج الملاريا على أن يعقبها جرعات إضافية كلما كانت هناك حاجة لذلك خاصة وأنه أصبح العقار الأقرب اعتماده رسميا في العالم لعلاج مصابي كورونا.

وأشار رئيس المهن الطبية للأدوية، إلى موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA على استخدام طوارئ للعقار في علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.

هالة زايد وزارة الصحة دواء يعالج مصابي كورونا فيروس كورونا

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