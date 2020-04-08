مدبولي: اقتطاع 20% من راتب رئيس الحكومة والوزراء تشجيعًا للتبرع
كتب- محمود مصطفى:
قال الدكتور مصطفى مدبولي، إنه جرى الموافقة على اقتطاع 20% من راتب رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لمدة 3 أشهر، مساهمة وبادرة وتشجيعًا على التبرع للعبور بهذه المرحلة ومساعدة المحتاجين.
وأضاف في مؤتمر صحفي: "تجنبوا التجمعات والتزاحم في الأعياد الدينية، نظرًا للظرف الاستنثائي، عشان نراعي مصلحتنا ومصلحة البلد".
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