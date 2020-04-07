بنزل بشكل غير معروف.. السيسي عن مد ساعات الحظر: "مش عايزين عشان حياتنا متتوقفش"

كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة للشعب المصري قائلاً: "ساعات بنزل من غير الشكل المعروف علشان أبقى ماشي براحتي أشوف الدنيا عاملة إزاي في الشارع".

وأضاف السيسي، خلال كلمته على هامش تفقد استعدادات القوات المسحلة لمواجهة فيروس كورونا المستجد: "أنا بتكلم على القاهرة مش عايزين ناخد إجراء أكثر حدة عليكم أو نضيق توقيتات الحركة علشان حياتنا متتوقفش.

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