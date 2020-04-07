السيسي للمواطنين: "حرصك هينعكس على البلد دي"

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه من الضروري الالتزام من قبل المواطنين بالتعليمات والقرارات الحكومية لمواجهة فيروس كورنا المستجد.

وأضاف السيسي، خلال كلمته على هامش تفقد استعدادات القوات المسحلة لمواجهة فيروس كورونا المستجد: "الآن الأمور وأنتم عارفين وشايفين حجم التفشي والانتشار الموجود في الدول المحختلفة سواء في الإصابات أو الوفيات، إحنا لغاية دلوقتي ربنا مساعدنا لكن ده مش هيبقى كفاية إحنا كمان نخلي بالنا".

وتابع الرئيس السيسي: "مش عايز أقولكم كلمات صادمة، لأن الحزم مش كلام ده إجراءات مع بعض كلنا علشان خاطر بلدنا ومستقبلنا وصحتنا، حرصك هينعكس على مستقبل البلد دي وشبابها وأحفادها كمان لأن لو فيه تطور هيكون صعب وهيبقى تكلفته كبيرة جدا علينا".

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