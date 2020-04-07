بنصف الثمن أو مجانًا.. السيسي يوجه بزيادة الكمامات في الأسواق

كتب - محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أجهزة الدولة المعنية بزيادة ضخ كميات الكمامات المعروضة في الأسواق للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين حفاظا على أرواحهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف السيسي، خلال كلمته على هامش تفقد استعدادات القوات المسلحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد: "مفيش مشكلة نوزع الكمامات بنصف التكلفة أو بدون تكلفة خالص مفيش مشكلة المهم نخلي بالنا".

وتابع الرئيس: "لما بنزل مش حاسس إن الناس واخدة بالها بشوف ميكروباص الناس فيه من غير كمامات، يا ترى المواقف ووسائل النقل بيتم تطهيرها ولا لأ".

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