تؤثر على الجميع.. السيسي: بذلنا تضحيات اقتصادية لمواجهة كورونا
كتب - محمد نصار:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه منذ بداية أزمة كورونا تم بذل الكثير من التضحيات الاقتصادية.
وأضاف السيسي، خلال كلمته على هامش تفقد استعدادات القوات المسحلة لمواجهة فيروس كورونا المستجد: "يكفي إن فيه تضحيات اقتصادية تقدم منذ بداية ظهور الفيروس وده له تأثير علينا كلنا".
وتابع السيسي: "بقول تاني حتى الآن الأمور تحت السيطرة وهنا جهد الصحة والإعلام معاها في الرسائل ووزارة الداخلية".
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