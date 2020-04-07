تؤثر على الجميع.. السيسي: بذلنا تضحيات اقتصادية لمواجهة كورونا

كتب - محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه منذ بداية أزمة كورونا تم بذل الكثير من التضحيات الاقتصادية.

وأضاف السيسي، خلال كلمته على هامش تفقد استعدادات القوات المسحلة لمواجهة فيروس كورونا المستجد: "يكفي إن فيه تضحيات اقتصادية تقدم منذ بداية ظهور الفيروس وده له تأثير علينا كلنا".

وتابع السيسي: "بقول تاني حتى الآن الأمور تحت السيطرة وهنا جهد الصحة والإعلام معاها في الرسائل ووزارة الداخلية".

اقرأ أيضا:

السيسي يكشف سبب عدم تكليف الجيش بتطبيق حظر التجوال

"هخبي عليكم ليه؟".. السيسي عن التشكيك في الدولة: اللي بيحصل ملناش ذنب فيه

السيسي للمواطنين: "حرصك هينعكس على البلد دي"

بنصف الثمن أو مجانًا.. السيسي يوجه بزيادة الكمامات في الأسواق

بنزل بشكل غير معروف.. السيسي عن مد ساعات الحظر: "مش عايزين عشان حياتنا متتوقفش"

السيسي: متأكد من عبور أزمة كورونا ونحرص على عدم إفزاع الناس

السيسي: كل عناصر الدولة معنية بالمواجهة

السيسي: إحنا في مرحلة صعبة ودايما بقول أنا مش لوحدي

السيسي: "أنا مش مع تعطيل الدولة.. ومش هنضيع مستقبل الطلاب"

السيسي: المواجهة مع الفصيل الشرير لن تنتهي.. والتشكيك لا يستهدفني

السيسي: لغاية دلوقتي ربنا مساعدنا.. لكن علينا الحذر