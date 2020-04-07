السيسي يكشف سبب عدم تكليف الجيش بتطبيق حظر التجوال

كتب- محمد نصار:

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن السبب في عدم تدخل القوات المسلحة لتطبيق قرار حظر التجوال من السابعة مساء حتى السادسة صباحا يوميا.

وأضاف السيسي، خلال كلمته على هامش تفقد استعدادات القوات المسحلة لمواجهة فيروس كورونا المستجد: "كنت حريص على أن الهمة دي تقوم بيها وزارة الداخلية لوحدها لمعرفتي بقدرتها على تنفيذها وحدها بقوة وكفاءة".

وتابع الرئيس السيسي: "بالتالي قولت الجيش مينزلش معاهم الداخلية تكفي تماما للسطيرة على الأوضاع".

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