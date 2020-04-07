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أقل من الطبيعي.. الأرصاد تعلن بيان حالة ودرجات طقس الأربعاء

11:59 ص الثلاثاء 07 أبريل 2020
أقل من الطبيعي.. الأرصاد تعلن بيان حالة ودرجات طقس الأربعاء

الطقس

كتب - يوسف عفيفي:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد غدا الأربعاء انخفاضا في درجات الحرارة لتكون أقل من المعدلات الطبيعية لهذا التوقيت من العام بحوالي درجتين تقريبا.

وأوضحت شاكر، لمصراوي، اليوم، أن سبب الانخفاض في درجات الحرارة يرجع إلى تغير الكتلة الهوائية وتأثر البلاد برياح شمالة غربية قادمة من جنوب أوروبا.

وتابعت: ورغم هذا الانخفاض، فإن الطقس سيكون لطيفا شمالا حتى القاهرة مائلا للحرارة جنوبا، والرياح معتدلة على أغلب الأنحاء تنشط على جنوب سيناء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.

وأشارت إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية.

وعن درجات الحرارة، قالت إنها تسجل على القاهرة 23 درجة مئوية، وتتراوح على السواحل الشمالية بين 20-21 درجة، وعلى شمال الصعيد بين 25-26 درجة، وعلى جنوب الصعيد بين 31-32 درجة، وعلى جنوب سيناء بين 27-28 درجة مئوية.

ونصحت شاكر المواطنين بمتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر لمعرفة درجات الحرارة، وعدم تخفيف الملابس خلال هذه الفترة نظرا للتقلبات الجوية خلال فصل الربيع، واتباع نصائح وتعليمات هيئة الأرصاد الجوية والإدارة العاملة للمرور فيما يخص السرعات.

الطقس درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية التقلبات الجوية

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