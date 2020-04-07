القوى العاملة تعلن المحافظات الأكثر تسجيلا للعمالة غير المنتظمة للحصول على 500 جنيه

كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن المحافظات الأكثر تسجيلا على موقع وزارة القوى العاملة لعدد العمالة غير المنتظمة للحصول على منحة قدرها 500 جنيه نتيجة وباء كورونا.

وقال الوزير، في بيان اليوم، إن محافظة الشرقية تصدرت محافظات الجمهورية بعدد 122 ألفا، جاءت بعدها محافظة البحيرة بعدد 56 ألفا، وتلاها حوالي 4 محافظات أخرى ما بين 60 ألفا و100 ألف شخص.

وتبدأ وزارة القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، في إجراءات صرف منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من كورونا عبر مكاتب البريد والبنوك، حيث وصل عددهم حتى الآن مليون و500 ألف عامل منذ فتح باب التسجيل وهذا بخلاف المسجلين من قبل.

وتشمل العمالة غير المنتظمة، كافة المهن التي تعطلت عن العمل والتي لا تعمل لدى صاحب عمل (عمال يومية) أما العمالة المنتظمة فهي التي تعمل تحت إدارة معينة.

وضمت الجهات التي تدعم هذه الفئة: صندوق تحيا مصر والأزهر الشريف، والنقابات العمالية والنقابات المهنية ورجال الأعمال كونهم الأولى بالرعاية في مصر حاليا.

يأتي ذلك في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة، وفي إطار خطة الدولة الشاملة لحماية هذه الفئة من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"​