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"القاهرة الجديدة" يخصص بريدًا إلكترونيًا لتلقي طلبات رخص البناء

02:00 ص الثلاثاء 07 أبريل 2020
"القاهرة الجديدة" يخصص بريدًا إلكترونيًا لتلقي طلبات رخص البناء

جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، تخصيص بريد إلكتروني خاص بمعاملات رخص البناء، حرصًا من الجهاز على استمرار الخدمة وتيسير الإجراءات على المواطنين للحصول على خدمات تراخيص البناء.

وقال المهندس أمين غنيم رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إن البريد الإلكتروني الخاص باستقبال طلبات تراخيص البناء، (newcairo@nuca.gov.eg).

وأضاف غنيم لـ"مصراوي"، أن العميل لابد من رفع كافة المستندات اللازمة على البريد الإلكتروني بصيفة الـPdf، ثم استيفاء بيانات القطعة بالكامل مع وجود رقم تليفون للتواصل.

وتابع: "تتم المراجعة من قبل الإدارة المختصة، والتواصل مع المواطنين من خلال اليميل لاستيفاء باقي المستندات اللازمة".

وأوضح رئيس الجهاز، أنه بعد ذلك يتم التواصل مع صاحب الطلب للحضور إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الجهاز لاستكمال باقي الإجراءات.

جهاز مدينة القاهرة الجديدة أمين غنيم طلبات رخص البناء البريد الإلكتروني

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