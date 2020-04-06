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منافذ متنقلة.. وزير الزراعة يكشف خطة الوزارة لدعم السلع خلال شهر رمضان

12:52 م الإثنين 06 أبريل 2020
منافذ متنقلة.. وزير الزراعة يكشف خطة الوزارة لدعم السلع خلال شهر رمضان

السيد القصير وزير الزراعة

كتب- أحمد مسعد :

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تدعم كافة منافذ بيع السلع الغذائية باحتياطي استراتيجي كافي، مشيرًا إلى مضاعفة السيارات المتنقلة في كافة محافظات الجمهورية.

وأضاف "القصير" في تصريح لمصراوي، اليوم الاثنين، أنه تم تجهيز العديد من الشوادر لدعم قطاعات الإنتاج والزراعات المحمية والإصلاح الزراعي، بالإضافة لزيادة المعروض من السلع الغذائية البقوليات والخضروات ومنتجات اللحوم والألبان بأسعار متوازنة، مشيرًا إلى توافر كافة السلع ولا يوجد أي مشكلات قبل شهر رمضان المبارك.

وأشار وزير الزراعة، إلى أن وزارة تساهم في في خطة الدولة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، خلال شهر رمضان المبارك أو على مدار العام. خاصة في ظل الأزمة الحالية ومنع التكدس للوقاية من فيروس كورونا.

السيد القصير وزارة الزراعة شهر رمضان السلع الغذائية

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