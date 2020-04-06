أمين الأعلى للشئون الإسلامية: واعظات الأوقاف يشاركن في مبادرة "معًا لخطاب ديني مستنير"

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور هشام عبد العزيز أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، المنسق العام لمبادرة "معًا لخطاب ديني مستنير " التي أطلقتها وزارة الأوقاف، إن الواعظات يشاركن بقوة في المبادرة.

وأضاف عبدالعزيز، أن آليات مشاركة واعظات الأوقاف في المبادرة، تتمثل في إسهامهن الدعوي وصفحاتهن الخاصة على سوشيال ميديا، قصد نشر الفكر الوسطي المستنير، وعبر البرامج التلفزيونية والإذاعية والمواقع الإلكترونية وبوابة الأوقاف ومن خلال استخدام الوسائل الإلكترونية المتعددة.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أن المبادرة تهدف إلى نشر الثقافة الدينية الرشيدة على نطاق واسع وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن ديننا السمح، مع تعزيز روح التسامح الديني والانتماء الوطني والأخذ بروح العلم والإيمان معًا، وبيان أن الأديان إنما جاءت لصالح العباد و البلاد، وأنه حيث تكون المصلحة المعتبرة فثمة شرع الله عز وجل.

ولفت إلى أن دور العلماء، عمارة الدنيا بفهم صحيح الدين وليس تخريبها أو تعطيل مصالح البلاد والعباد باسم الدين، إما جهلًا و تحجرًا وسوء فهم للدين وإما متاجرة به، كاشفا أن المبادرة ستكون بشراكات واسعة .