برلماني يطالب بتأجيل جلسات البرلمان لحماية الأعضاء من "كورونا"

كتبت- ميرا إبراهيم:

حصل "مصراوي" على نص طلب برلماني مقدم من النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ومقدم للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس.

وطالب عمر، بتأجيل جلسات البرلمان المقررة 12 أبريل الجاري، لأجل غير مسمى، لحماية أعضاء البرلمان من تبعات فيروس كورونا المستجد.

وجاء نص الطلب كالتالي:

"نظرًا للظروف الحالية والتي تتطلب منا أن نكون قدوة لغيرنا من المواطنين، فأني أطلب من سيادتكم إعادة النظر في قرار انعقاد الجلسة صباح يوم 12 أبريل، وتأجيلها إلى موعد آخر تكون فيه الأمور أكثر وضوحًا، وبما لا يؤثر على صحة أي من الزملاء أعضاء مجلس النواب".