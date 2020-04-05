سرعة الرياح 13.7 متر في الثانية.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تضرب المحافظات.. والبيئة تحذر

كتب- محمد نصار:

أعلنت الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، عن تفاصيل حالة جودة الهواء اليوم الأحد، في مختلف محافظات الجمهورية.

ويتم تقسيم المستويات الثلاثة لنوعية جودة الهواء إلى 3 ألوان (الأحمر ويرمز لمستوى نقاء منخفض يتراوح من 0 لـ3.3، والأصفر ويرمز لمستوى نقاء متوسط يتراوح من 3.4 لـ5.4، والأخضر يرمز لمستوى نقاء مرتفع يتراوح من 5.5 لـ10).

وتكون الفترة الحرجة هي الفترة التي تكون فيها الظروف الجوية مهيأة لتركيز الملوثات لترتفع عن الحد المقبول أو المسموح به.

1- القاهرة الكبرى

تكون حالة الهواء جيدة على جميع مناطق القاهرة الكبرى، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات من المصادر المحلية نهارا وتركيزها خلال ساعات الليل بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما يتوقع أن تنشط الرياح الجنوبية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة مما قد يؤثر سلبا على نوعية الهواء.

وتزداد سرعة الهواء حيث تتراوح ما بين 2.7 متر في الثانية إلى 11.4 متر في الثانية.

2- الدلتا

تكون حالة الهواء جيدة على جميع محافظات الدلتا وتشمل (دمياط - كفرالشيخ - المنصورة - الزقازيق - بلبيس - المحلة - البحيرة - شبين الكوم - كفرالزيات)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات من المصادر المحلية نهارا وتركيزها خلال ساعات الليل بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما يتوقع أن تنشط الرياح الجنوبية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة مما قد يؤثر سلبا على نوعية الهواء.

وتزداد سرعة الهواء حيث تتراوح ما بين 1.1 متر في الثانية إلى 12.2 متر في الثانية.

3- الصعيد

تكون حالة الهواء متوسطة على (سوهاج – أسوان – الأقصر – أسيوط)، وسيئة على قنا، وجيدة على (بني سويف - الفيوم - المنيا)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات من المصادر المحلية نهارا وتركيزها خلال ساعات الليل بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما يتوقع أن تنشط الرياح الجنوبية الشرقية تكون مثيرة للرمال والأتربة مما قد يؤثر سلبا على نوعية الهواء، كما تنخفض الرؤية في الشبورة المائية صباحًا.

وتزداد سرعة الهواء حيث تتراوح ما بين 0.6 متر في الثانية إلى 8.4 متر في الثانية.

4- الساحل الشمالي

تكون نوعية الهواء جيدة على الإسكندرية ومرسى مطروح، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات من المصادر المحلية نهارا وتركيزها خلال ساعات الليل بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما يتوقع أن تنشط الرياح الجنوبية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة مما قد يؤثر سلبا على نوعية الهواء.

وتزداد سرعة الهواء حيث تتراوح ما بين 3.5 متر في الثانية إلى 12 مترا في الثانية.

5- القناة وسيناء

تكون حالة الهواء متوسطة على (بورسعيد – جنوب سيناء)، وجيدة على (شمال سيناء - الإسماعيلية - السويس)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات من المصادر المحلية نهارا وتركيزها خلال ساعات الليل بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما يتوقع أن تنشط الرياح الجنوبية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة مما قد يؤثر سلبا على نوعية الهواء.

وتزداد سرعة الهواء حيث تتراوح ما بين 0.7 متر في الثانية إلى 13.7 متر في الثانية.

وقالت وزارة البيئة، إن تقارير منظومة الإنذار المبكر التابعة لها رصدت تأثر حالة جودة الهواء سلبًا اليوم نتيجة لنشاط الرياح الجنوبية وتكون مثيرة للأتربة والرمال على جميع قطاعات القاهرة الكبرى.

وأضافت الوزارة، في بيان، اليوم الأحد: "سنتابع مؤشرات جودة الهواء، ‏والإعلان عن أي مستجدات في هذا الشأن، وذلك من خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة في العديد من أنحاء ‏الجمهورية".

ونصحت الوزارة، المواطنين كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية، بتجنب التواجد في الأماكن المكشوفة خلال هذه الفترة.