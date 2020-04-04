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"نقلت رسالة من السيسي".. الصحة تكشف سبب زيارة هالة زايد لإيطاليا (صور)

04:20 م السبت 04 أبريل 2020
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كتب - أحمد جمعة:

قال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وصلت إلى إيطاليا صباح السبت، مع وفد من القوات المسلحة، محملين برسالة تضامن للشعب الإيطالي من الرئيس عبدالفتاح السيسي وعزاء في ضحايا فيروس كورونا المستجد، ولتسليم شحنة من المساعدات الطبية.

وقال مجاهد في بيان نشرته صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن وزير الخارجية الإيطالي دي ماريو كان في استقبال وزيرة الصحة، معربا عن سعادته وشكره وتقديره لما قدمته مصر من مساعدة وتضامنها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب إيطاليا الصديق.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية، اليوم، إن الرئيس السيسي، وجه القوات المسلحة بإعداد وتجهيز طائرتين عسكريتين تحملان كميات من المستلزمات الطبية والبدل الواقية ومواد التطهير مقدمة من مصر إلى إيطاليا.

يأتي ذلك في إطار العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين الدولتين الصديقتين، وهو ما سيساهم في تخفيف العبء عن دولة إيطاليا في محنتها الحالية خاصة في ظل النقص الحاد لديها في الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية، خاصة مع سرعة انتشار فيروس كورونا وارتفاع معدل الإصابات والوفيات فى إيطاليا.

هالة زايد إيطاليا مساعدات فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

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