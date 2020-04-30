الخدمات البيطرية": تطهير 65 ألف منشأة حكومية مجانًا للوقاية من "كورونا"

كتب - أحمد مسعد:

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، يفيد قيام الهيئة ومديريات الطب البيطري في المحافظات بتطهير 65660 وبيانتها كالتالي:

وقامت محافظة أسوان بتطهير 97 من الجهات مجانا، ومحافظة السويس عدد الجهات التى تم تطهيرها 15، محافظة بورسعيد عدد الجهات التى تم تطهيرها 116، محافظة القاهرة 305، محافظة المنوفية 1177، محافظة الجيزة 10498، محافظة البحيرة 1477، محافظة الاسماعيلية 192، محافظة الوادى الجديد 1193.

و"محافظة مطروح عدد الجهات التى تم تطهيرها 300، محافظة القليوبية 1862، محافظة بنى سويف 319، محافظة البحر الاحمر 931، الدقهلية 923، الفيوم 832، محافظة قنا 196، الاسكندرية 219، محافظة الشرقية 21317، الغربية 782، دمياط 176، كفر الشيخ 303، محافظة الاقصر عدد الجهات التى تم تطهيرها 11913".

فيما قامت محافظة المنيا بتطهير 1007 جهات، اسيوط 2003، سوهاج 387، شمال سيناء 11، جنوب سيناء 63

ووصل إجمالي ما تم تطهيره في الفترة من 14 مارس 2020 حتى 29 أبريل 2020 إلى65660.