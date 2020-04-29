"الإياتا" يدعو الدول لتمديد شهادات الطائرات بسبب كورونا

كتب- محمد عبيد:

دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" دول العالم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمساعدة الطيران المدني على العمل بسلاسة وأمان أثناء فترة جائحة كورونا، فضلا عن تقديم المساعدة في تسهيل إعادة إطلاق القطاع عند احتواء الفيروس.

وطالب الاتحاد، الدول باتخاذ الخطوات الفورية مثل التعاون بين الهيئات التفتيشية وقطاع النقل الجوي لإيجاد حلول مؤقتة لضمان تمديد صلاحية التراخيص والشهادات الضرورية لإدارة سلامة الطيران، ورفع إجراءات الهيئات المؤقتة إلى منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، والاعتراف بإجراءات الدول الأخرى المرفوعة إلى "الإيكاو".

كما طالب "الإياتا"، في بيان، اليوم الأربعاء، باتخاذ هيئات الطيران المدني حول العالم الخطوات اللازمة لتزويد شركات الطيران والطاقم المرخص بالمرونة المطلوبة، كتمديد فترات صلاحية التراخيص والتصنيفات والشهادات، بحيث يمكن الحفاظ على القدرات التشغيلية، ولتكون هذه العملية فعّالة، ويجب أن تسجل هذه الإجراءات لدى "الإيكاو" حتى يمكن رؤيتها والاعتراف بها من قبل باقي الدول التي تطير إليها الرحلات، إذ تواجه شركات الطيران بدون هذا الاعتراف المتبادل، بعض المشاكل في التشغيل بشأن ما إذا كانت قد تكون مقيدة من قبل الدول التي تدخل أراضيها أم لا.

من جانبه قال نائب رئيس عمليات السلامة والطيران في "الإياتا"، غيلبيرتو لوبيز ماير، إن السلامة على قائمة أولوياتنا، ونشيد بدور "الإيكاو" السريع في تسهيل مشاركة التمديدات التنظيمية المؤقتة للدول، مما يسهل على الدول توسيع اعترافها المتبادل.

وتواجه العديد من هيئات الطيران المدني في الوقت الراهن صعوبات في توفير إدارة واضحة لإصدار التراخيص باختلافها، حيث تأثرت عملياتها بتداعيات فيروس كورونا، ولتجنب أي معرقلات إضافية على الطيران العالمي، وضعت "الإيكاو" نظام طوارئ لإدارة الاختلافات الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا.

ويسهم هذا النظام في تسجيل جميع التغيرات الصادرة عن الدول وفقًا لجداول القوانين المعتمدة وجعلها واضحة بالنسبة للدول الأخرى من خلال النموذج الجديد، بما يضمن استمرارية السلامة بين رحلات الجوية والدولة ودمج العمليات الموثقة.