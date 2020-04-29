طلب إحاطة لحماية العاملين بالمهن الخطرة من نقص الكمامات

كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدم النائب محمد المسعود، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة بشأن معاناة العاملين بالمهن الخطرة من نقص الكمامات وتعرضهم لأمراض صدرية خطيرة.

وأشار المسعود، في طلبه، إلى أن قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 يلزم بضرورة ارتداء عمال الورش والمصانع ومكامير الفحم والمؤسسات التي يتعرض فيها العاملون لغازات أو أبخرة أو أدخنة، كمامات وأقنعة توضع على الوجه بحيث يغطي الفم والأنف.

وأكد أن عدم ارتداء تلك الكمامة، تسبب للعاملين تليف أو تحجر رئوي أو أورام قلبية تسمم نتيجة استنشاق الأبخرة الملوثة أو الوفاة بسبب الغازات السامة التي يتعرضون لها بشكل مباشر بدون أي أقنعة وقائية.

وأشار إلى أنه مع استمرار أزمة فيروس كورونا، شهد السوق، عملية هجوم من المواطنين على شراء الكمامات الطبية كنوع من الوقاية وخوفًا من العدوى، ناهيك عن احتياجات الأطقم الطبية، بما سبب كارثة لعمال المهن الخطرة التي يحتاج العاملون فيها لارتداء كمامات.

وأوضح النائب: يواجه عمال المهن الخطرة مثل مكامير الفحم والألومنيوم وغيرهم، أزمة كبيرة بسبب النقص الشديد في الكمامات الطبية والأقنعة، التي لا غنى لهم عنها لتحميهم من الأدخنة والغازات الضارة التي باتوا يتعرضون لها مباشرة أثناء العمل.

وشدد عضو برلمانية حزب مستقبل وطن، على ضرورة بحث إجراءات سريعة لحماية العاملين بالمهن الخطرة وتوفير أقنعة مناسبة لعملهم وسرعة توفيرها لهم، وإلزام أصحاب العمل بتوفير كميات مناسبة للعمالة قبل بدء العمل، حرصا على سلامتهم.