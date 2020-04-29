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لتوصيل الغاز.. الحكومة تخصص قطع أراضٍ لوزارة البترول

01:42 م الأربعاء 29 أبريل 2020
لتوصيل الغاز.. الحكومة تخصص قطع أراضٍ لوزارة البترول

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، الأولى بمساحة 0.05 فدان تعادل 231 مترًا مربعًا بناحية فرشوط، والثانية بمساحة 0.38 فدان تعادل 1623 مترًا مربعًا ناحية نجع حمادي.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا كمنفعة عامة لاستخدامها كجبانات مسلمين، الاولى بمساحة 24.96 فدان تعادل 104893 مترًا مربعًا بناحية قرية خزام، مركز قوص، والثانية بمساحة 20.14 فدان تعادل 84626 مترًا مربعًا بناحية حاجر طوخ، مركز نقادة.

وبحسب بيان يأتي ذلك في إطار خطة وزارة البترول والثروة المعدنية؛ لتأمين التغذية بالغاز الطبيعي لكافة مناطق الجمهورية.​

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء توصيل الغاز وزارة البترول

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