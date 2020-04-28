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"شديد البرودة ليلاً".. الأرصاد تُعلن توقعاتها بشأن طقس الأربعاء (بيان)

07:43 م الثلاثاء 28 أبريل 2020
"شديد البرودة ليلاً".. الأرصاد تُعلن توقعاتها بشأن طقس الأربعاء (بيان)

الارصاد

القاهرة - (أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا، الأربعاء، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطه مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وعلى شمال الصعيد معتدل نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح نشطة.. حار نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطه ومثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 16 27

شبين الكوم 16 27

طنطا 15 25

دمنهور 15 24

الإسكندرية 15 23

بلطيم 16 22

مطروح 15 21

السلوم 14 23

سيوة 13 26

بورسعيد 16 21

دمياط 15 21

الزقازيق 15 26

الإسماعيلية 15 27

السويس 16 28

العريش 15 22

رفح 14 22

رأس سدر 15 26

نخل 10 25

نويبع 21 27

طابا 17 25

كاترين 10 22

الطور 19 25

شرم الشيخ 21 30

الغردقة 20 30

مرسى علم 20 31

الفيوم 16 28

بنى سويف 17 28

المنيا 17 29

أسيوط 18 29

سوهاج 18 30

قنا 19 32

الأقصر 20 33

أسوان 21 34

أبو سمبل 22 33

الوادي الجديد 22 33

شلاتين 21 32

أبو رماد 21 31

حلايب 22 29

رأس حدربة 22 29

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الأرصاد طقس الأربعاء الطقس الشبورة المائية

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