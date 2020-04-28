شعراوي: استرداد 16 ألف متر أملاك دولة وإزالة 356 حالة تعد بالمحافظات

كتب- محمد نصار:

تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، حول الجهود التي حققتها المحافظات خلال اليومين الماضيين فيما يخص تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بشأن التعامل مع مخالفات البناء وإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والتصدي لمحاولات بعض المواطنين استغلال ظروف الدولة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا .

وقال وزير التنمية المحلية، إن المحافظات نجحت بالتنسيق والتعاون مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون في استراداد 16 ألف متر مربع من أملاك وأراضي الدولة بعد التعدي عليها من بعض المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية بإقامة مباني وأسوار عليها مستغلين الظروف التي تمر بها الدولة خلال الفترة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا .

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن التقرير أشار إلى أن المحافظات نجحت منذ تكليفات رئيس الجمهورية في إزالة 3106 حالات تعدي بالبناء على أراضي أملاك الدولة.

وأوضح في بيان له الثلاثاء، أنه تمت إزالة 11 حالة تعدي بالزراعة على أراضي أملاك الدولة ليصل إجمالي الإزالات لـ649 بعد التعدي عليها من المواطنين بالزراعة.

وأشار إلى أنه تمت إزالة 4298 حالة لمخالفات البناء على مساحة 350 ألف متر مربع، و356 حالة إزالة لتعديات بالبناء علي 19 فدان أرض زراعية ملكية خاصة للمواطنين.

وطالب وزير التنمية المحلية، المحافظين وكافة الأجهزة التنفيذية بالاستمرار فى إزالة كافة المخالفات التي تم رصدها خلال الفترات الماضية، ومتابعة ورصد أي مخالفات جديدة خلال فترات الحظر والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية لها واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.

وأشاد شعراوي، بما حققته المحافظات من جهود كبيرة في استرداد حقوق الدولة كاملة فيما يخص التعديات على أملاك وأراضي الدولة خلال الفترة الماضية .

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