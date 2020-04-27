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وزير السياحة والآثار يتفقد كباش الأقصر تمهيداً لنقلها إلى ميدان التحرير

02:35 م الإثنين 27 أبريل 2020
وزير السياحة والآثار يتفقد كباش الأقصر تمهيداً لنقلها إلى ميدان التحرير

وزير السياحة والآثار يتفقد كباش الأقصر

كتب- محمد عاطف:

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ظهر اليوم الاثنين، أعمال ترميم الكباش الأربعة تمهيدا لنقلها قريبا إلى الأماكن المخصصة لها لتزين ميدان التحرير بوسط القاهرة بجانب مسلة الملك رمسيس الثاني، والتي تم ترميمها وإقامتها بالميدان.

رافقه خلال الجولة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وتتم أعمال الترميم علي قدم وساق بأيدي فريق عمل من مرممي المجلس الأعلى للآثار تمهيدا للافتتاح الوشيك لمشروع تطوير ميدان التحرير، والذي بدأته وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظة القاهرة، في إطار خطة الدولة لإبراز حضارة مصر الفريدة للعالم، وسط سيناريو عرض وتصميمات جديدة لتجميل الميدان لإظهاره في أبهى صورة ليكون مزارا جديدا ضمن المزارات الأثرية والسياحية في مدينة القاهرة.

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وزير السياحة كباش الأقصر ميدان التحرير خالد العناني

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